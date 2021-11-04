13. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'na başvurular başladı

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen İhracatçı Birlikleri 13. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda başvuru sürecine geçildi.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ata, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Birliği desteği ve birliklerinin organizasyonunda, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla organize edildiğini bildirdi.

Yarışmanın ödül töreninin Mart 2022'de düzenlenmesinin planlandığını belirten Ata, yarışmaya katılmak isteyenlerin "www.designforexport.org" veya "www.mobilyatasarimyarimasi.org" internet siteleri aracılığıyla çevrim içi başvuru yapabileceğini ve yarışmaya ilişkin tüm bilgilere ulaşabileceğini kaydetti.

Buna göre, yarışma "ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri" ile "ön lisans, lisans öğrencileri ile akademisyen ve profesyonel" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmada, birinci aşama proje teslim tarihi 31 Aralık 2021, ikinci aşama proje teslim tarihi ise 18 Şubat 2022 olarak belirlendi. Ödül töreninin 25 Mart 2022'de gerçekleştirilmesi öngörülürken projeler Kasım 2022'de düzenlenecek Türkiye Tasarım Haftası kapsamında sergilenecek.

13. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda 29 ayrı alanda toplam 182 bin liralık ödül verilecek.

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