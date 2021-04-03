13 ülkeye yeni büyükelçi atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

BÜYÜKELÇİLİKLERE ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 13 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi'ne göre; Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınarak yerine Cahit Bağcı atandı. Polonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı. Üğdül'ün merkeze alınmasıyla boş kalan koltuğa Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan Büyükelçiliğine ise Ahmet Sadık Doğan atandı. Myanmar Birliği Büyükelçisi Haydar Kerem Divanlıoğlu görevden alınarak yerine Ali Sait Akın, Sieraa Leone Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha Erpek merkeze alınarak yerine Sibel Erkan atandı. İspanya Krallığı Büyükelçiliğine Burak Akçapar, Burkina Faso Büyükelçiliğine Nilgün Erdem Arı atandı.

Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçilisi Şakir Özkan Torunlar, Konga Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçilisi Salih Boğat Güldere, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilisi Can Dizdar merkeze alındı. Hindistan Büyükelçiliğine Fırat Sunel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Tugay Tunçer atandı. Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Yıldız merkeze alınarak yerine Ali Rıza Güney, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yerine Ömer Gücük, Tayland Krallığı Büyükelçisi Evren Dağdelen yerine de Serap Ersoy atandı.

Yapılan atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 02:33:01. #1.15#
title