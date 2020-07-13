13 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 13 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu? 13 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu.

13 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

13 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 46.492 test yapıldığı ve 1.008 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.156 kişi iyileşti.

13 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

13 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 214.001 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.382'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.223 toplam entübe hasta sayısının ise 402 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 195.671 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV." dedi.

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/wGSSKQcuNA

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı/ burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Eğer bu belirtileri taşıyorsanır en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor.

Aşağıda yer alan indir butonuna basarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir