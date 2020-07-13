13 Temmuz Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte, İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 TEMMUZ PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Akören Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.07.2020 08:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.