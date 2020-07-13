13 Temmuz Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
13.07.2020 08:28 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:31
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte, İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
13 TEMMUZ PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Akören Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 08:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.