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13 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

Teknik direktörler, yabancı kuralını değerlendirdilerİbrahim Üzülmez: Kontratımız var, oyuncu para alıyor ama evde oturuyorFatih Terim: Futbolcunun yerlisi yabancısı yokTamer Tuna: Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım3 KENTTE ÜST LİG COŞKUSUHatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig...

13 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
13.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:10

Teknik direktörler, yabancı kuralını değerlendirdiler

İbrahim Üzülmez: Kontratımız var, oyuncu para alıyor ama evde oturuyor

Fatih Terim: Futbolcunun yerlisi yabancısı yokTamer Tuna: Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım

3 KENTTE ÜST LİG COŞKUSUHatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevinci- Süper Lig'e bir adım daha yaklaşan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlamaKocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandıSÜPER LİG18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor18.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş21.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor


Kaynak: DHA

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