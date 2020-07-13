13 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi Teknik direktörler, yabancı kuralını değerlendirdilerİbrahim Üzülmez: Kontratımız var, oyuncu para alıyor ama evde oturuyorFatih Terim: Futbolcunun yerlisi yabancısı yokTamer Tuna: Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım3 KENTTE ÜST LİG COŞKUSUHatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig...

Teknik direktörler, yabancı kuralını değerlendirdiler İbrahim Üzülmez: Kontratımız var, oyuncu para alıyor ama evde oturuyor Fatih Terim: Futbolcunun yerlisi yabancısı yokTamer Tuna: Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım Fatih Terim: Futbolcunun yerlisi yabancısı yokTamer Tuna: Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım 3 KENTTE ÜST LİG COŞKUSUHatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevinci- Süper Lig'e bir adım daha yaklaşan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlamaKocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandıSÜPER LİG18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor18.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü21.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş21.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir 21.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

Kaynak: DHA