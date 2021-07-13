13 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31540 sayılı Resmi Gazete
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13 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31540 sayılı Resmi Gazete

13 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31540 sayılı Resmi Gazete
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13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Temmuz Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Temmuz Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

13 TEMMUZ 2021 SALI RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2021/8, K: 2021/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2018/24280 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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13 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 13 Temmuz Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31540 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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