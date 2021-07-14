13 Temmuz 2021 Haberleri
13 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler
- Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi
- U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon Trabzonspor
- Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı
- Valentin Rosier, 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' paylaşımını kısa süre içinde sildi
- HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur
- Galatasaray, Kurzawa transferi için PSG ile anlaşma sağladı
- Dere taşınca düğün salonunu su bastı! 200 kişinin mahsur kaldığı düğünde oynamaya ara vermediler
- Transparan kıyafetiyle ilgili ilk kez konuşan Gülşen, Instagram'dan adeta ateş püskürdü
- Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı
- Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü
- Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
- Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e yeniden yorumladığı 'Bu Son Olsun' şarkısı için teşekkür
- Tuz Gölü'nde çiftçilerin bent çekmesi nedeniyle binlerce flamingo yavrusu öldü
- Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz
- Leicester City, Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor
- 19 Eylül'de sahiplerini bulacak 73. Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu
- Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu
- Timsah şaka kaldırmadı! Kendisini öpmek isteyen gencin burnunu ısırdı
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
- Seda Sayan yeni paylaşımıyla 20'li yaşlarına geri döndü! Takipçileri tanımakta zorlandı
- Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
- Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu
- Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor
- Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
- Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile 'canım' mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi
- Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Erşan Kuneri dizisinden ilk kareler geldi
- Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı
- Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
- Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
- Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar
- Bakan Elvan: Yıl sonunda yüzde 7 civarı büyüme bekliyoruz
- 8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek
- Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
- Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! Yıldız golcünün 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını verdi
- Menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için Bakan Soylu'dan duygu dolu sözler: Milletine aşık bir insandı