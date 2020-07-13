13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 Watford - Newcastle United 02:00 Stadyum 03:40 Stadyum 04:20 Watford - Newcastle United 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Watford - Newcastle United 07:00 Süper Lig Özetler 07:20 TFF 1. Lig Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Orhan Ayhan'la 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Teknik Analiz 09:30 Stadyum 10:15 La Liga Özetler 10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 11:00 Spor Manşet 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 Ustalara Saygı 12:30 Süper Lig Özetler 12:50 Efsanelerin İzinde 12:55 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 Watford - Newcastle United 15:40 La Liga Özetler 15:55 Efsanelerin İzinde 15:55 Spor Kitaplığı 16:00 Spor Bülteni 16:30 Spor Hafta Sonu 16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dakika Skor 20:20 Aktüel Futbol 20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com