13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
13.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:15

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Watford - Newcastle United

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:20 Watford - Newcastle United

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Watford - Newcastle United

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Teknik Analiz

09:30 Stadyum

10:15 La Liga Özetler

10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Efsanelerin İzinde

12:55 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Watford - Newcastle United

15:40 La Liga Özetler

15:55 Efsanelerin İzinde

15:55 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:30 Spor Hafta Sonu

16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:20 Aktüel Futbol

20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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