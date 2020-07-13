13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Watford - Newcastle United
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:20 Watford - Newcastle United
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Watford - Newcastle United
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Teknik Analiz
09:30 Stadyum
10:15 La Liga Özetler
10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Efsanelerin İzinde
12:55 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Watford - Newcastle United
15:40 La Liga Özetler
15:55 Efsanelerin İzinde
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:20 Aktüel Futbol
20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com