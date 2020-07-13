13 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:30 Her Yerde Sen 04:00 Kadın 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:45 Bizim Hikaye 11:15 Bay Yanlış 13:30 Bay Yanlış 13:45 Sen Çal Kapımı 16:00 Yaparsın Aşkım 16:45 Şevkat Yerimdar 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yaparsın Aşkım 20:00 Sen Çal Kapımı 23:00 Bay Yanlış Kaynak: InterSinema.com