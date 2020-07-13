13 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
13.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:16
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Her Yerde Sen
04:00 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bizim Hikaye
11:15 Bay Yanlış
13:30 Bay Yanlış
13:45 Sen Çal Kapımı
16:00 Yaparsın Aşkım
16:45 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com