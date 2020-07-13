13 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:15 Süper Lig Maç Sonu
03:45 Sokaktan Gelen
04:00 beIN Manşet
05:00 Maç Saati
05:30 Maç Saati Süper Lig
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Maç Saati Süper Lig
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Maç Saati Süper Lig
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:45 Süper Lig Kısa Özet
10:00 Football's Greatest
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Z Raporu
11:30 Belgesel: Conmebol Club
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:15 Maç Saati Süper Lig
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Maç Saati Süper Lig
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Süper Lig Maç Sonu
15:15 Hazır Cevap
15:30 Football's Greatest
15:30 Maç Saati
15:45 My Story Paolo Maldını
16:00 beIN Manşet
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:30 Kasımpaşa - Ç. Rizespor
18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray
19:15 Devre Arası
19:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Süper Lig Maç Önü
21:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor
21:00 Y. Denizlispor - Trabzonspor
21:45 Devre Arası
22:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor
22:00 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com