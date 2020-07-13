13 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
13.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:38
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 2012: Buzul Çağı
00:20 Nitro Rush
02:10 Nitro Rush
02:15 2012: Buzul Çağı
04:10 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Afacan Arabalar
08:00 Kahvaltı Haberleri
09:55 Sihirli Kızlar
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
11:10 Dizi TV
12:00 Gençliğim Eyvah
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
20:00 Gençliğim Eyvah
22:10 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
Kaynak: InterSinema.com