13 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 2012: Buzul Çağı 00:20 Nitro Rush 02:10 Nitro Rush 02:15 2012: Buzul Çağı 04:10 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Afacan Arabalar 08:00 Kahvaltı Haberleri 09:55 Sihirli Kızlar 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 11:10 Dizi TV 12:00 Gençliğim Eyvah 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:00 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri 20:00 Gençliğim Eyvah 22:10 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Kaynak: InterSinema.com