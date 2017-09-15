13. Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivali Başlıyor

Fatih Belediyesi ve (KUMDER) tarafından 16- 17 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "13. Tarihi Yarımada Balık Festivali"nde vatandaşlara binlerce balık ikram edilecek, oltayla balık tutma yarışları yapılacak, renkli etkinlikler düzenlenecek.

İLK GÜN KUMKAPI'DA BALIK EKMEK DAĞITILACAK

Festival korteji, 16 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'da Sultanahmet Meydanı'ndaki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası önünden hareket ederek, Bando eşliğinde Kumkapı Meydanı'na yürüyecek.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in açılış konuşmasıyla başlayacak program, Kumkapı Meydanı'na kurulacak ızgaralarda pişen balıkların ikramı ile devam edecek. Festival boyunca 8000 kişilik Uskumru, 4000 kişilik Palamut 2500 adet İstavrit Tava, 3000 adet Balık Böreği, 4000 adet Balık Köftesi, 2000 porsiyon Kalamar Tava, 2500 porsiyon Hamsi Tava, 5000 adet Midye Tava konuklara ikram edilecek. Festivalin ilk günü renkli aktiviteler ve halk oyunlarıyla sona erecek.

Ayrıca kurulacak stantlarda halka midye tava, balık köfte, kalamar ikramları yapılacak.

İKİNCİ GÜN OLTAYLA BALIK TUTMA YARIŞMASI

"13.Tarihi Yarımada Balık Festivali" kapsamında 17 Eylül Pazar günü oltayla balık tutma yarışması yapılacak. Balıkçılar, saat 10.00'da Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'le birlikte oltalarını Yeni Galata Köprüsü'nden Haliç'in sularına sallayacak. İki saat içinde en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Festival balık ekmek dağıtımıyla sona erecek.