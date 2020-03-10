13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Elazığ, Polis, 3. Sayfa

13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı Elazığ'da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.

10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,kent merkezinde 3 gün arayla 2 eve giren hırsızlık şüphelisi bin 170 TL para çaldı. Hırsızlık olaylarının İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi'ne bağıl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin daha önce 13 ayrı suçtan kaydı bulunan C.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi

13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: İHA

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13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

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