13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
13 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 12 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
13 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 02:34:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:46:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demırkapı Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:06:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:02:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:54:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 09:58:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:07:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:27:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:35:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:00:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 08:45:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 10:48:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.