13 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

13.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:12

Shane Larkin: Söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu

"Kobe Bryant'ın tavsiyelerini asla unutmayacağım"

"Ersan, Cedi ve Furkan ile oynayacağım için mutluyum""Barcelona, Efes'ten sonra NBA oyununa en yatkın takım" " Avrupa benim için daha iyi bir fırsattı"Doğuş Balbay: Üniversitede çok zorlu dönemler yaşadım"Milli formayı giymek, farklı bir duygu""Sporun içinde olmasaydım mühendis olmak isterdim"

Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi"Üzerimizde bulunan rakiplerle maçlarımız, kaderimizi belirleyecek""Kritik haftalardayız, her şey olabilir""Kazanarak gidip sonunda neler olacağını göreceğiz""Şu an içinde bulunduğum süreçten memnunum""Gaziantep FK maçındaki golüm, neden iptal edildi anlamadım"Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson: Sergen Yalçın'la çok güzel bir başlangıç yaptık"1 yılım daha olduğunu düşünüyorum""Ödülü ilk kez alacağım için heyecanlıyım"GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU14: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul edecek. (TOBB Sosyal Tesisleri - Ankara )

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor19.15 Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor

GALATASARAY-Sarı kırmızılı takım BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak

FENERBAHÇE18.00 Sarı-lacivertlilerde Ankaragücü maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi19.00 Jihostroj - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASIİtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyona devam ediyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL22.30 Antwerp - Genk (Sinan Bolat - Belçika 1'inci Ligi)22.45 Milan - Juventus (Hakan Çalhanoğlu - *Merih Demiral - İtalya Kupası)

22.45 Heerenveen - Feyenoord (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)

Kaynak: DHA