13 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

NO: 11229031

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 13/02/2022 09:00:00 - 13/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228817

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 13/02/2022 09:00:00 - 13/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11229036

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ARALIK, FİRUZKÖY BULVARI, KABATAŞ, UFUK sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk/ SAADETDERE mah 1., 107., 2., 3., 4. sk bölgelerinde 13/02/2022 13:00:00 - 13/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.