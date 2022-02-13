13 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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13 Şubat 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:30 Futbol Gecesi
04:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
09:55 Olimpik Branşlar
10:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kayaklı Koşu
11:45 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumsp
15:30 Spor Bülteni
16:25 Spor Takvimi
16:30 Spor Hafta Sonu
18:55 Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz