13 Şubat 2022 Haberleri
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13 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt: Hukuken bir engel yok
- KKTC'deki Halil Falyalı cinayetinde kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
- Beşiktaş'ta akılalmaz kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi
- Kayseri maçında ilginç olay! Galatasaray taraftarı 'Oğluma adını veririm' deyip adeta yalvardı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
- Alişan'la boşanacağı konuşulan Buse Varol'dan içi ima dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
- Konya galibiyeti sonrası Abdullah Avcı'dan taraftarı kıpır kıpır eden sözler: Işığı mı görüyoruz?
- BTP lideri Hüseyin Baş sahnede şarkı söyleyerek parti üyelerini coşturdu
- Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılmasına Bakan Koca'dan sert tepki
- Visca'nın sözleri taraftarı mest etti! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
- Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına jüri üyesi Eda Ece isyan etti: Arabistan'da bile yayınlanıyor
- Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem oldu! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
- İstanbul'da gol düellosu! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
- ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik Rusya görüşmesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlandı
- Trabzon'da Visca şov! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
- Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, yoğun bakıma alındı
- Trabzonspor tribününden acı haber! Kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi
- 18 yaşındaki kıza tepkisiyle eleştirilen Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı
- Artan elektrik faturalarına yeni düzenleme gelir mi? AK Partili Kurtulmuş'tan sevindiren sözler: Tekrar revize olabilir
- Savaş çanları çalmaya başladı! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
- Son Dakika: EPDK'dan elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına yanıt: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
- CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı
- Galatasaray'la yolları ayıran Diagne'den olay paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim
- Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı
- Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
- Trabzon'da gol yağmuru! Son dakikalar nefes kesiyor
- 13 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
- Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle ilişki yaşamak isteyen kadın, aldığı cevapla hüsrana uğradı
- Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya, milli voleybolcumuzu konuşuyor
- AK Partili Kurtulmuş'tan muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahmet Necdet Sezer benzeri bir isim olabilir
- 28 Şubat tarihi özellikle mi seçildi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt
- İçişleri Bakanı Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek
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- Korkunç suikastte ayrıntılar ortaya çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden ayrılmış
- Türk hakem tepkiler sonrası canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
- Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde videoyla andı
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