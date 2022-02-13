13 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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13 Şubat 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 Galatasaray - Y. Kayserispor
02:45 1 Yıldız 10 Gol
03:00 G. Giresunspor - Fenerbahçe
04:45 1 Yıldız 10 Gol
05:00 Altay - Ç. Rizespor
06:45 1 Yıldız 10 Gol
07:00 M. Başakşehir - Gaziantep Fk
08:45 Dg Sivasspor - ÖK Y. Malatyaspor
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Süper Hikayem
13:00 Maç Başlıyor
13:30 DG Sivasspor - ÖK Y. Malatyaspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 FTA Antalyaspor - V. Karagümrük
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
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