13 Şubat 2021 Tv8 Yayın Akışı
13 Şubat 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:30 Süper 1 Takım
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Süper 1 Takım
13:00 Survivor Panorama
13:00 Süper 1 Takım
14:45 Kırmızı Oda
15:00 Süper 1 Takım
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com