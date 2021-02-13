13 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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13 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

13.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 13.02.2021 06:47
13 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

13 Şubat 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

04:00 Başlama Vuruşu

04:30 Teknik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 İngiltere Premier Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Hertha Berlin - Bayern Münih

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Teknik Analiz

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:25 Hava Durumu

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:00 Spor Bülteni

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor A.Ş.

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Akhisarspor - Yılport Samsunspor

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altay - Ankara Keçiörengücü

18:55 Ankaraspor - Altınordu

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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