13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:00 500 Great Goals Show
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:45 Süper Lig
02:45 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 Sanal Direktör
04:30 Maç Saati
05:15 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Özel Röportaj
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
10:45 Sanal Direktör
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
11:45 Özel Röportaj
12:00 Maç Saati
12:00 1. Lig
12:30 Süper Lig
13:00 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü
14:00 Maç Saati
14:00 Gamer
14:15 Süper Lig
14:30 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü
15:00 Futbolun Şehirleri
15:30 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
17:00 beIN Teknik
17:00 Sanal Direktör
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Karagümrük - Fenerbahçe
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig
20:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor
20:00 Karagümrük - Fenerbahçe
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Belgesel
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 Gamer
23:45 Özel Röportaj
Kaynak: InterSinema.com