13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sona erdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı'nın onuruna Sekapark Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona 14 kategoride 1000'e yakın güreşçi katıldı.

Güreşlerde, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz ile eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında yer aldığı 69 başpehlivan kol bağladı.

Sekapar Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin finalinde Ali Gürbüz ile Gölcüklü Yıldıray Akın karşılaştı. Yıldıray Akın'ın yer güreşini tercih ettiği mücadele puanlama bölümüne kaldı. Yaklaşık 45 dakika süren mücadelede Ali Gürbüz puanlamada rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Final müsabakasının ardından kategorilerinde dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.

Başpehlivan olan Ali Gürbüz 41 bin liralık altın kemerin sahibi olurken, boylarında dereceye giren diğer pehlivanlara ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay