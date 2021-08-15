13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı
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13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı

13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Spor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sekapark Er Meydanı'nda Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen organizasyona, 70'i başpehlivan olmak üzere 1000'e yakın güreşçi katılıyor.

Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen ve peşreve çıkan "minik" kategorisindeki sporcular, daha sonra rakiplerinin sırtını yere getirmek için güreşe tutuştu.

Başpehlivanlık müsabakaları ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla 12.30'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından başlayacak.

Yaklaşık 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerin sonunda başpehlivan olacak sporcu, 41 bin lira değerindeki altın kemeri kazanacak.

Boylarında dereceye giren diğer sporculara ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtılacak.

13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı
13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı
13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı
13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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