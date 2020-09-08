13 şehit polis için mevlit okutuldu
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13 şehit polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

08.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:07

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Iğdır Ulu Cami'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam namazı öncesi okutulan mevlide, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Saribrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mevlidin ardından şehitler için dualar edildi, polis memurları tarafından cami cemaatine gül suyu ve tatlı verildi.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma görevi yapan otomobilin Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bomba patlatılmış, 13 polis memuru şehit olmuştu.

13 şehit polis için mevlit okutuldu

Kaynak: AA

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