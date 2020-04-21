13 şehir ve 2 yabancı ülkeden 17 minik yürek İstiklal Marşı ile buluştu Gümüşhaneli 2 arkadaşın çağrısıyla ülke içinden ve yurtdışından 17 çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle birlikte kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde hazırladıkları klipte İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Gümüşhaneli 2 arkadaşın çağrısıyla ülke içinden ve yurtdışından 17 çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle birlikte kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde hazırladıkları klipte İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Gümüşhane'de yaşayan Yusuf Oral ve Onur Çubukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını evde kutlamak zorunda kalan çocuklar için bir etkinlik planladı.

Bu kapsamda Gümüşhane, Trabzon, Samsun, Ankara, Muş, Aydın, Düzce, Şanlıurfa, Çorum, İstanbul, Erzurum, Manisa ve Erzincan ile Almanya ve İsviçre'den 17 çocuğun okuduğu İstiklal Marşı, ailelerince kayda alındı.

Çocukların İstiklal Marşı'nı okuduğu anların yer aldığı anlar birleştirilerek, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Oral, yaptığı açıklamada, "Evde kal" çağrısıyla okullarına gidemeyen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kovid-19 salgının gölgesinde kutlamalarının üzücü olduğunu söyledi.

Çocuklar için hem evde bir etkinlik hem de milli bilincin uyanması noktasında farkındalık oluşturmak istediklerine dikkati çeken Oral, "Arkadaşlarımızı organize ederek evlerinde çocuklarına İstiklal Marşı'nı okutlamalarını ve videoları bize göndermelerini istedik. Hem onlar için anlamlı bir kutlama hem de ilgi çekici bir aktivite oldu. Bu şekilde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bir anı biriktirmiş oldular." diye konuştu.

Kaynak: AA