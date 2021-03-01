13 sanık, terör örgütü üyeliğinden ceza aldı
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13 sanık, terör örgütü üyeliğinden ceza aldı

01.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:13
13 sanık, terör örgütü üyeliğinden ceza aldı

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 7 kişi ile PKK terör örgütü üyeliğinden 6 kişi, 6 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 7 kişi ile PKK terör örgütü üyeliğinden 6 kişi, 6 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan tutuklu yargılanan 'mahrem imam' öğretmen sanık N.K. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık suçlamaları kabul etmezken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine FETÖ/PDY üye olma suçundan yargılanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 'mahrem imam' öğretmen sanık F.A. da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmen olan diğer sanıklar Ö.Y., Ş.C., U.T. ve Y.Ö. hakkında da ayrı ayrı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken, devlet memuru sanık S.G. de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Sanıkların yattığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol kararı verildi.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de PKK silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan sanık Ş.E. 11 yıl 3 ay hapis cezası alırken, avukat sanık H.E. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Aynı mahkemede yargılanan sanıklar M.D., E.S., F.B. ve A.B. ise ayrı ayrı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası aldı. Bu mahkemede yargılanan tüm sanıklara da adli kontrol kararı verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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