13 Saatlik Rekor Bir Sürede İntikal Tamamlanmıştır"

Atatürk Havalimanı'ndan başlayan taşınma sürecinin son aşamasında 150'nin üzerinde uçak bu kapsamda İstanbul Havalimanı'na geldi. Son uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır, 13 saatlik rekor bir sürede" dedi. 5 Nisan gecesi saat 03.00'da başlayan büyük taşınmada son aşamaya gelindi. Karadan taşınan binlerce tonluk malzemenin yanı sıra havada da yoğun bir trafik gerçekleşti. Türk Hava Yolları'na ait 150'den fazla uçak Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak boş bir şekilde İstanbul Havalimanı'na ulaştı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcusuz olarak gelen son uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Aycı'ya eşi Tuğçe Saatman ve THY'nin yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. İlker Aycı ve beraberindeki heyet, havalimanı apronunda törenle karşılandı.

"ARTIK İNTİKAL TAMAMLANMIŞTIR"

Uçaktan inişinin akabinde apronda basın mensuplarına taşınma sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan İlker Aycı, "Türkiye'nin en büyük havalimanı Atatürk Havalimanı'mızdan, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'mıza inmiş bulunuyoruz. Artık intikal tamamlanmıştır. Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır. 13 saatlik rekor bir sürede, planladığımızdan çok daha kısa bir sürede bu işi gerçekleştirmemizde emeği geçen Türk Hava Yolları ailesinin tüm çalışanlarına, TGS'nin tüm çalışanlarına ve Arkas Lojistik'in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu gece yaklaşık bin 800 personel ile ve 600'den fazla tır ile sürekli sefer yapmak suretiyle sabaha kadar kolayladık ve yüzde 95'ini bitirdik. Hava trafiği bakımından hava trafiği intikallerinden sonuncusunu buraya Boeing 777 ile beraber ekibimizle inerek tamamladık. İstanbul halkına özellikle bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Geriye kalan intikalimizin yüzde 5'i söz konusu karadan yapılacak. Havadan intikaller tamamlandığı için karadan da son kalan ekipmanlar gelecek ve taşınmamızı tamamlamış oluyoruz. 29 Ekim 2018'den beri zaten 5 aya aşkın bir süredir uçuşlarımızı buradan yapıyorduk. Ama şimdi tüm filo, tüm ekip buradayız. Yeni evimizdeyiz, yuvamızdayız. Bize bu yuvayı hediye edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

TERMİNALDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Daha sonra terminale geçiş yapan Aycı'yı İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu karşıladı. Samsunlu, Aycı'ya "İyi ki geldiniz, çok uzun süre bekledik, hoş geldiniz" diyerek çiçek takdim etti. Karşılama töreninin ardından Aycı, havalimanı içerisinde incelemelerde bulundu. Burada yolcularla ve havalimanı personelleriyle sohbet eden Aycı, son olarak THY'ye ait olan check-in kontuarlarını ve CIP Lounge'ı ziyaret etti.

(Ferhat Yasak - Tunacan Atalay/İHA)

Kaynak: İHA