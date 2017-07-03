13. Play-Doh Hamurdan Hayaller Yarışması Başladı

Play-Doh'nun çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına düzenlediği Hamurdan Hayaller Yarışması, 4-5 ve 6-7 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştiriliyor.

"Hayal Gücünün Kapağını Aç" mottosuyla 61 yıldır çocuklara rengarenk ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralayan Play-Doh, bu yıl gelenekselleşen Hamurdan Hayaller Yarışması'nın 13.sünü gerçekleştiriyor.Çocukların hayal dünyasının sınırlarını genişletmek ve yaratıcılıklarını geliştirmek için düzenlenen yarışmaya başvurmak için miniklerin Play-Doh oyun hamurlarıyla hayal güçlerini birleştirerek yaptıkları "sanat eserleri"nin resmini çekip eser adıyla birlikte www.hamurdanhayaller.com adresine yüklemesi yeterli oluyor.

4-5 ve 6-7 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya başvurular 31 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü blog yazarları İmren Gürsoy, İnci Timuremre, Melek İçmeli ve Merve Öztürk'ün juri koltuğunda oturduğu ve kazananların 31 Ağustos'ta açıklanacağı 13. Play-Doh Hamurdan Hayaller Yarışması'nda her yaş grubunun birincilerini iPad 2, ilk 3'e girenleri ise boylarınca oyuncak bekliyor. Detaylı bilgi için www.hamurdanhayaller.com adresini ziyaret edebilirsiniz.