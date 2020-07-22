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13 Pastik sanayi işletmesinin üretim satışları %3,7 arttı!

İSO 500 listesinin yaptığı değerlendirmede, 13 Pastik sanayi işletmesi üretim satışları %3,7 oranında artarken net satışları ise %2,7 artış gösterdi.

13 Pastik sanayi işletmesinin üretim satışları %3,7 arttı!
22.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:23

Plastik Sanayicileri Derneği'nin (PAGDER) İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 yılı listesindeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, ilk 500 büyük arasında yer alan 13 plastik sanayi işletmesi içerisinde gerek 2018 yılında gerek 2019 yılında listede yer alarak verilerini şeffaf şekilde paylaşan işletmelerin üretimden satışları %3,7 oranında artarken net satışları ise %2,7 artış gösterdi. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendiren PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesinde yer alan 13 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl en çok vergi öncesi dönem karında sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz" dedi.

Maliyet artışı dönem karını eritiyor!

Sözlerine devam eden Gülsün: "İşletmelerin verilerini döviz cinsinden değerlendirdiğimizde gerçeği daha net anlatan bir tablo işe karşı karşıya kalıyoruz. 2018-2019 yılları arasında ortalama döviz kurunda %17,8 oranında bir artış yaşandı. Oysa her iki yılda verilerini şeffaf olarak paylaşan işletmelerimizin üretimden satışları Türk Lirası bazında yalnızca %3,7 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde İSO 500 listesinde yer alan tüm işletmelerin performansına baktığımızda üretimden satışların %16,4 oranında arttığını görüyoruz. Yani plastik sektörümüz 2019 yılında önemli bir ciro kaybı yaşamış ve maliyetlerinde yaşanan artışı fiyatlara yansıtamamıştır. Sektörümüzün lokomotifi olan ölçek büyüklüğünü yakalamış bu işletmelerimizin cirolarını ve karlılıklarını arttırarak küresel pazardan daha fazla pay almaları ülkemiz ve sektörümüz için önem arz etmektedir" dedi.

İlk 500'de yer alan işletmelerin ihracattan aldıkları pay daralıyor

İhracat tarafında ise %10'un üzerinde bir gerileme yaşandığının altını çizen Gülsün: "Plastik sektörünün ihracatının arttığı bir dönemde ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda önemli bir gerileme yaşanmıştır. İlk 500 listesinde yer alan plastik işletmeleri 2018 yılında sektörün toplam ihracatından %7,8 pay alırken bu oranın 2019 yılında %6,6'ya gerilediğini görüyoruz. Hızlı değişen piyasalara daha çabuk adapte olabilen KOBİ'lerin bu dönemde ihracatımıza önemli katkı yaptıklarını görmek sevindirici olsa dahi ilk 500'deki plastik sektörü işletmelerinin ortalamanın çok altında performans gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor" dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK'sı olarak İSO ilk 500 listesinde 11 üyelerinin bulunduğunu belirten Selçuk Gülsün: "Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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