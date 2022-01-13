13 Ocak Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAĞCILAR

NO: 9490280

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk/ YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 13/01/2022 00:00:00 - 13/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9490190

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk/ İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9490195

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk/ YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9512316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 13/01/2022 03:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9490202

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2198., 2199., 2200., 2228., 2229., 2230., 2231., 2232., 2233., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 13/01/2022 04:00:00 - 13/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9490196

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 13/01/2022 04:00:00 - 13/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9490203

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9452316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 686. sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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