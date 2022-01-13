13 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 13 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 13 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

13 OCAK 2022 PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Veriler için tıklayınız

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