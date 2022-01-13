13 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 13 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü? - Haberler
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13 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 13 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

13 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 13 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?
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13 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 13 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 13 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 13 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 13 Ocak Perşembe korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 13 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 13 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 13 Ocak vaka sayısı kaç?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 13 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

13 OCAK 2022 PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Veriler için tıklayınız

13 Ocak Perşembe 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 13 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi

 Bakan Özer'den 'Okullar erken mi kapanacak' sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitime devam ediyoruz

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Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktıracağı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?

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