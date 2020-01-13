13 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
13 Ocak Pazartesi İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
13 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk/ PINAR mah 1473.,1475.,1476.,1477.,1478.,1479.,1483.,FİKRİ SÖNMEZ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265821)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 225.,226.,227. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268136)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk/ CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268901)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135.,1136.,BÜLBÜL sk/ KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,905.,906.,907.,908.,909.,910.,911.,912.,913.,913/1.,914.,915.,916.,917.,927.,928.,928/1. ÇIKMAZ,929. ÇIKMAZ,930.,931.,932.,933.,935.,943.,KEMER,ÇAĞLAYAN,ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294127)
- İSTANBUL Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi Sümbül Sokak, Sedef Çıkmaz Sokak, Arabayolu Caddesi 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296023)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569.,306.,DERE YOLU,DOĞALGAZ,ECE,EVREN,FERAH,HİLAL,KÜME EVLER,MEVSİM,RÜZGAR,ÇAMLIBEL,ÖZEN,İKLİM sk/ BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk/ OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk/ PINAR mah 1222.,1223.,1224.,1225.,1226.,1227.,1229.,1230.,1231.,1232.,1233.,1234.,1237.,1238.,1273.,1473.,1474.,1475.,1476.,1477.,1478.,1479.,1480.,1481.,1482.,1483.,1484.,1485.,1486.,1487.,1488.,1489.,1490.,1491.,1492.,1493.,1494.,1495.,1496.,1497.,1498.,1499.,1500.,1501.,1502.,1503.,1504.,1505.,1506.,1507.,1508.,1509.,1510.,1511.,1569.,1576.,1577.,AHMET ARİF,FİKRİ SÖNMEZ,SİVAS KONGRE sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1517. sk/ TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ ÇINAR mah 1357.,1394.,1396.,1397.,1398.,1399.,1400.,1401.,1402.,1403.,1404.,1405.,1406.,1407.,1408.,1409.,1410.,1411.,1412.,1413.,1414.,1415.,1416.,1417.,1418.,1419.,1420.,1421.,1422.,1423.,1425.,1426.,1427.,1428.,1429.,1430.,1431.,1432.,1434.,1435.,1436.,1437.,1438.,1439.,1440.,1441.,1442.,1443.,1444.,1445.,1446.,1447.,1450.,1456.,1457.,1458.,1462.,1464.,1465.,1466.,1467.,1468.,1469.,1470.,1471.,1472.,AHMET ARİF,ERZURUM KONGRE,FİKRİ SÖNMEZ,SİVAS KONGRE sk/ ÖRNEK mah 1351.,1352.,1353.,1354.,1355.,1356.,1357.,1359.,1367.,1368.,1369.,1370.,1371.,1372.,1373.,1374.,1375.,1449.,1450.,1451.,1452.,1453.,1454.,1455.,1456.,1458.,AHMET ARİF,DOĞAN ARASLI,ERZURUM KONGRE,FİKRİ SÖNMEZ sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah MALAZGİRT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297593)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 18:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298968)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM,AYBORA,AYDINLIK,BAHÇE,BANU,BARAJ,BİLGE,DORUK,DİLBER,DİNÇ,EMİRHAN,GAZİLER,GÖLYAKA,GÜLDENİZ,GÜRKAN,HASAN TAHSİN,KARACA,KARACAOĞLAN,KAZANÇ,KEMAN,KOMŞU,KORUKENT,KUMRU,KÜÇÜK,MIZRAK,MODA,MİHRAP,ORDU,RESUL,ROTA,SADIK,SUSUZ,SİMİT,SİNCAP,TOMURCUK,TOROS,YAKUP,YUNUS EMRE,ZEHRA,ÖZGE,ÖZTÜRK,İCLAL,İLHAN sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 745. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298086)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM,ARDIÇ,BAĞIMSIZLIK,CAMİ,CEVİZ,EMİRHAN,HARMANLIK,HÜRRİYET,IHLAMUR,KARAÇAM,KİRAZLIK,MEŞELER,OĞUZHAN,PELİNSU,POYRAZLI,VATAN,YAKUP,YAPI,YEŞİLBAYIR sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297733)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ SÜLEYMANİYE mah 716.,724.,726.,727.,728.,730.,754.,755.,762.,800.,HACI BEKTAŞ VELİ sk/ YENİKENT mah 607.,690.,696.,697.,HACI BEKTAŞ VELİ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299089)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,GÜL,KAFKAS,RUMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298203)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI,BEYZA,CELAL,CEVİZLİ,DAMLA,DERMAN,GAZEL,GÜLAĞACI,GÜLDALI,GÜLHATMİ,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYIRLI,KARACAOĞLAN,LOKMAN,LİDER,MADEN,MERASİM,METE,MEVSİM,NİMET,OSMANCIK,POYRAZ,RUMELİ,SENİHA,SERİNPINAR,SULTAN FATİH,SÖZEN,VARAN,YAVAŞ,İNÖNÜ,ŞAHİN sk 18:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298087)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER,GÖKNAR,GÜRANİ,HENDEK,HENDEK ÇIKMAZI,HÜSEYİN ŞAHİN,NENEHATUN,NURETTİN KAYA,TEVFİK FİKRET 1,YILDIRIM BEYAZIT sk/ ZAFER mah AHMET YESEVİ,CEVHER,DOĞRU,ERGUVAN,FUZULİ,GÖNÜL,HİLAL,KUZEY,LEYLAK 1,NECİP FAZIL KISAKÜREK,VADİ,YILDIRIM BEYAZIT,ZİYA GÖKALP 1,ÇEŞME 2 sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299155)
- İSTANBUL// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39/3. sk/ MERKEZEFENDİ mah G/64. sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298625)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021.,2023.,2024.,2025.,2026.,2028.,2029.,2030.,2032.,2037.,2049.,2053.,2054.,2056.,2057.,2059.,A,A-2,B,C sk 08:30-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299116)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587.,2594.,2596.,2597.,2598.,2599.,2602.,2603.,2605.,2606.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299144)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178.,180.,182.,183.,184.,185.,186.,187.,188.,189.,19.,190.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,30.,31.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,ORDU sk/ UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,K,L sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299156)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI,1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI,REFAH,VARDAR,ÇIRÇIR,ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk/ KARADOLAP mah 1.BAYIR,1.FERAH ÇIKMAZI,1.KAKTÜS,1.SALKIM,1.YALÇIN,1.ZAFER,3.BÜLBÜL,4.MENEKŞE,4.ZAMBAK,ASMALI,AĞAÇLI,BAHÇE,FERAH,GAZİ,GELİNCİK,GÜLİN,KUMRU MERDİVEN,MAKARA,NAMIK KEMAL,NİLGÜN,OZAN,PELİKAN,SAYA YOKUŞU,SAYA YOLU,ULAŞAN,VARDAR,VEYSEL KARANİ,YAZAR,YENİYOL,ÇALI,ÇIRÇIR sk/ ÇIRÇIR mah 1.ÇAM,2.DERYA,3.PAPATYA,BULUT,BİÇİMSİZ MERDİVEN,DİKYOL,FUNDA,GÜLGÜN,KADEMELİ MERDİVEN,LİMON,MASLAK YOKUŞU,NAMIK KEMAL,PARK,SAYA YOLU,İNEN sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299157)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2515. sk/ ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ,TÜREL sk/ HABİBLER mah 2691.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301083)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR,TAŞ,ÇELİK,ÇİM sk/ HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301087)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah KUBİLAY sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298295)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107.,15.,AHMET YESEVİ,AKYÜREK,ALTUN,AYAZ,BUCAK,CUMHURİYET,ERTEKİN,FATİH,FERMAN,GÜL,KATMER,LODOS,MALAZGİRT,ODABAŞI,ORHANGAZİ,SADABAT,SEYREK,TOSUN,YAMAN,YILDIRIM,ŞEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298419)