13 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

13 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2919067

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/01/2021 01:00:00 - 13/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919090

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, EBRULİ, EFELER, IŞILAY, KISMET, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, SARI ZEYBEK, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk/ YUNUS EMRE mah BAĞÇEŞME, ELİAÇIK, MÜSTESNA, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 13/01/2021 02:30:00 - 13/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919110

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPSOY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, EFELER, EFTELYA, IŞILAY, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, NEŞENUR, NURAN, NÜKTE, NİGAR, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, VAHİD, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YUVAM, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜNER, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 13/01/2021 04:00:00 - 13/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2919160

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, AREL, AYSUNAY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BÜŞRA, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, IŞILAY, KEMALİYE, KISMET, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk/ YUNUS EMRE mah BAĞÇEŞME, ELİAÇIK, MÜSTESNA, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 13/01/2021 05:30:00 - 13/01/2021 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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