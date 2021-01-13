13 Ocak Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saracak yağmur ve kar ne zamana kadar sürecek? Peki beklenen yağmurların ardından bugün hava nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi? Güneşli mi İşte 13 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

İstanbul genelinde beklenen yağışlı havaların ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı 13 Ocak Çarşamba hava durumu nasıl karşılayacak? En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 7°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C: Çok bulutlu

SAKARYA °C, 10°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 8°C: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

NİĞDE °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

ARTVİN °C, 13°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve sağanak , zamanla karla karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusu aralıklı, Tekirdağ'ın doğusu bu sabah saatleri sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede (8-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esemesi bekleniyor.

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden sonra mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerine kadar bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 6 ila 9 derece azalacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney yönlerden orta kuvvette, güney kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.

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