13 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
13 Ocak 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
03:40 Futbol Aklı
05:05 Spor Toto Süper Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Goller
09:25 Spor Toto 1. Lig Goller
09:35 İngiltere Premier Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 FIFA Magazin
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
16:00 Gündem Futbol
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Toto Süper Lig Goller
20:05 Spor Akşamı
21:05 Başlama Vuruşu
23:00 İtalya Kupas Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Mılan-genoa
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