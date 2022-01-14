13 Ocak 2022 Haberleri
13 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Aşk yeniden mi? Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım
- 'AK Parti seçmen desteğini kaybetti' yorumlarına Kurtulmuş'tan yanıt: Kamuoyu yoklamalarında AK Parti birinci partidir
- Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
- Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı! Burak Elmas'ın sözleriyle çelişti
- 5 ilde kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi
- Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
- Kılıçdaroğlu'ndan dakikalar içerisinde iki gaf birden! Partililer hemen düzeltti
- Vicdanları sızlatan olay! Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
- Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım! Sözleri Galatasaraylıları kahretti
- Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı
- York Dükü Prens Andrew, Kraliyet unvanlarını kaybetti
- Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı: Nankör
- KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
- Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
- Acun Ilıcalı, kendini İngiliz basınına övdü! Özel hayatıyla ilgili itirafı herkesi şaşırttı
- Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
- Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
- Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü
- Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael mahkemede konuştu: Bir an önce karar verilmesini istiyorum
- Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
- Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, karşılarında gördükleri kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar
- Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, polisten kaçamadı
- Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması: Partimizin büyük etkisi oldu
- Mahkemeden karar çıktı! Elçin Sangu, eski menajerine 3,5 milyon lira ödeyecek
- Viral olan anlar! Vatandaşlar ormanda karşılaştıkları ayıdan korkacaklarına övgüler dizdi
- Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi
- Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
- DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı
- Çiğköfteciye giren saldırgan, yağmurluğun altından çıkardığı silahla çiğköfteciye kurşun yağdırdı
- Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 3 suçtan 19 yıl hapis istemi
- Eski eşini yakan kocadan akılalmaz savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı
- Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
- Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak
- Ali Kırca'nın evine girip çok sayıda değerli eşya çalan hırsız yakaladı
- Twitter'dan Leman Sam'a sansür! Tepki çeken 'Soysuz Araplar' tweeti silindi
- Muhalefetin 'Erdoğan aday olamaz' iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır
- İmamoğlu, Soylu'nun 'Gazetecilere para veriyor' iddiasına sert çıktı: Trol gibi davranma, bakanlık yap
- İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?
- Özel bir bankanın şube müdürü, 2,5 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
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