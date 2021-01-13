13 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
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13 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

13.01.2021 06:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 06:46
13 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

13 Ocak 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:45 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Milan - Tor

02:00 Stadyum

02:00 Milan - Torino

03:45 Takvim Yaprakları

03:50 Efsanelerin İzinde

03:55 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Almanya Bundesliga Özetler

05:05 Taktik Analiz

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 İtalya Kupası Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

16:55 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Fıorentına -

16:55 Fiorentina - Inter

18:00 Spor Merkezi

19:00 Spor Merkezi

19:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Napoli - Em

19:40 Napoli - Empoli

19:55 Hava Durumu

20:00 Futbol Anadolu

21:30 Avrupa'dan Futbol

21:45 Spor Akşamı

22:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Juventus -

22:40 Milan - Torino

22:40 Juventus - Genoa

Kaynak: InterSinema.com

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