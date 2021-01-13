13 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
13 Ocak 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:45 Spor Artı
02:00 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Milan - Tor
02:00 Stadyum
02:00 Milan - Torino
03:45 Takvim Yaprakları
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Almanya Bundesliga Özetler
05:05 Taktik Analiz
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Fıorentına -
16:55 Fiorentina - Inter
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Merkezi
19:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Napoli - Em
19:40 Napoli - Empoli
19:55 Hava Durumu
20:00 Futbol Anadolu
21:30 Avrupa'dan Futbol
21:45 Spor Akşamı
22:40 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Juventus -
22:40 Milan - Torino
22:40 Juventus - Genoa
Kaynak: InterSinema.com