13 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
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13 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

13.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 13.01.2021 06:47
13 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

13 Ocak 2021 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:30 Haberler

01:35 Rally Raid

02:05 Kayakla Atlama

03:30 Alp Disiplini

04:00 Alp Disiplini

05:00 Alp Disiplini

06:30 Snooker

08:30 Alp Disiplini

09:30 Alp Disiplini

10:30 Rally Raid

11:00 Snooker

12:30 Kayaklı Koşu

12:30 Olimpiyat Oyunları

13:00 Olimpiyat Oyunları

13:30 Kayaklı Koşu

14:00 Olimpiyat Oyunları

14:15 Kayaklı Koşu

14:30 Biatlon

15:00 Snooker

15:30 Biatlon

16:20 Biatlon

17:50 Snooker

19:30 Biatlon

19:30 Kayakla Atlama

20:45 Snooker

21:40 Haberler

21:45 Snooker

Kaynak: InterSinema.com

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