13 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı
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13 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

13.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:17
13 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

14 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı merak ediliyor. Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler ise bugün hangi dizi var? ve bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı detayları...

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 14 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

13 OCAK ÇARŞAMBA KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00Oynat Bakalım Komedi

07:158'de Sağlık Life Style

08:30Oynat Bakalım Komedi

09:30Survıvor Ünlüler - Gönüllüler Yarışma

17:30Survıvor Panorama Eğlence

20:00Doğduğun Ev Kaderindir Dram

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00Sihirli Annem Ulusal

09:00Neler Oluyor Hayatta Ulusal

11:00Yaprak Dökümü Dram

15:45Yatıya Misafirim Var Yarışma

19:00Kanal D Ana Haber Haberler

20:00Sadakatsiz Dram

23:45Hekimoğlu Dram

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00Mesut Yar İle Bugün Haberler

09:45Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah Eğlence

16:30Söz/ Tkr Aksiyon

18:30Star Haber Haberler

20:00MüttefikDiğer

22:30Görevimiz Tehlike 3 Macera

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00İsmail Küçükkaya İle...Haberler11:00

Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style13:00

Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi

16:00Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma

19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00Yaparsın Aşkım Yarışma

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:45Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Life Style

11:30Turgay Başyayla İle Life Style

15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style

18:45Show Ana Haber Haberler

20:00Güldür Güldür Show Eğlence

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