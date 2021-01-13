13 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı
14 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı merak ediliyor. Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler ise bugün hangi dizi var? ve bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı detayları...
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 14 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
13 OCAK ÇARŞAMBA KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00Oynat Bakalım Komedi
07:158'de Sağlık Life Style
08:30Oynat Bakalım Komedi
09:30Survıvor Ünlüler - Gönüllüler Yarışma
17:30Survıvor Panorama Eğlence
20:00Doğduğun Ev Kaderindir Dram
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00Sihirli Annem Ulusal
09:00Neler Oluyor Hayatta Ulusal
11:00Yaprak Dökümü Dram
15:45Yatıya Misafirim Var Yarışma
19:00Kanal D Ana Haber Haberler
20:00Sadakatsiz Dram
23:45Hekimoğlu Dram
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00Mesut Yar İle Bugün Haberler
09:45Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah Eğlence
16:30Söz/ Tkr Aksiyon
20:00MüttefikDiğer
22:30Görevimiz Tehlike 3 Macera
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00İsmail Küçükkaya İle...Haberler11:00
Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style13:00
Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi
16:00Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma
19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00Yaparsın Aşkım Yarışma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:45Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Life Style
11:30Turgay Başyayla İle Life Style
15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style
20:00Güldür Güldür Show Eğlence