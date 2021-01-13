13 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

14 Ocak 2021 Çarşamba Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı merak ediliyor. Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler ise bugün hangi dizi var? ve bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı detayları...