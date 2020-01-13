13 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

13.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İngiltere Premier Lig Özetler

00:30 Spor Haftasonu

03:00 2019 Derleme

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 İngiltere Premier Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:00 Kamp Günlüğü

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:00 Transfer Gündemi

Kaynak: InterSinema.com