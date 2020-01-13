13 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı
13 Ocak 2020 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Kayakla Atlama
01:30 Kızak
02:30 Haberler
02:35 Kayakla Atlama
04:00 Kayaklı Koşu
05:00 Kuzey Kombine
06:00 Kuzey Kombine
07:00 Kuzey Kombine
08:30 Wrc
09:00 Tenis
11:00 Tenis
13:00 Snooker
15:00 Kayakla Atlama
15:30 Alp Disiplini
16:00 Alp Disiplini
17:15 Alp Disiplini
18:00 Tenis
19:00 Kayakla Atlama
20:00 Kayakla Atlama
21:00 Tenis
22:20 Haberler
22:30 Biatlon
23:00 Biatlon