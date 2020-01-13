13 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

13.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Kayakla Atlama

01:30 Kızak

02:30 Haberler

02:35 Kayakla Atlama

04:00 Kayaklı Koşu

05:00 Kuzey Kombine

06:00 Kuzey Kombine

07:00 Kuzey Kombine

08:30 Wrc

09:00 Tenis

11:00 Tenis

13:00 Snooker

15:00 Kayakla Atlama

15:30 Alp Disiplini

16:00 Alp Disiplini

17:15 Alp Disiplini

18:00 Tenis

19:00 Kayakla Atlama

20:00 Kayakla Atlama

21:00 Tenis

22:20 Haberler

22:30 Biatlon

23:00 Biatlon

Kaynak: InterSinema.com