13 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Ocak 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Sonu
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
01:00 Lig Arası
01:45 Futbolun Şehirleri
03:30 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Sonu
08:45 Maç Saati
10:00 Lig Arası
10:30 Maç Sonu
11:00 UEFA Avrupa Ligi
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Sonu
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 Lig Arası
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:00 UEFA Avrupa Ligi
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:30 STSL Maç Özetleri