13 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Sonu

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

01:00 Lig Arası

01:45 Futbolun Şehirleri

03:30 Maç Saati

04:45 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

10:00 Lig Arası

10:30 Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 Lig Arası

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:30 STSL Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com