13 Ocak 2018 Haberleri
13 Ocak 2018 Manşet Haberleri.
- Samsun'da Hamsi Yüklü Kamyon İki Çarpıp Devrildi, Tonlarca Hamsi Yola Saçıldı
- FEMEN Üyesi Kadın Soyunarak Çek Cumhurbaşkanını Protesto Etti
- Eğitimini Tamamlayan Komandolar Törenle Brövelerini Taktı
- Fenerbahçe'nin Kukesi İle Oynadığı Hazırlık Maçında Gerginlik Yaşandı
- Cenk Tosun'un İlk Maçında Everton, Tottenham'dan Fark Yedi: 4-0
- Hawaii'de Balistik Füze Saldırısı Paniği
- Kerimcan Durmaz, Çantasını Üst Bölmeye Koyması İstenince Uçakta Kavga Çıkarmış
- Kanada Tarihinde İlk Kez Bir Türk Şeref Madalyası Aldı
- Ahmet Kural, Sıla'nın Kendisini Terk Ettiğini Bilmiyor mu? Fotoğrafı Kaldırmadı
- Şanlıurfa'da PKK ve DEAŞ Operasyonunda 7 Tutuklama
- AK Partili Vekil, Erdoğan'ın En Dikkat Çeken Özelliklerini Gençlere Anlattı
- Kırklareli'de Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Yağışı Başladı
- Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
- İstanbul'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
- Saman Yüklerken Traktör Tekerinin Altında Can Verdi
- Kıbrıs'ta Askeri Bandodan Mesaj Gibi Şarkı! Yeniden Çalmaya Başladılar
- Arda İstanbul'a İndi, Havalimanı Karıştı
- Başakşehir Taraftarından 'İmparator Arda Turan' Tezahüratı
- Başbakan Yıldırım'dan Afrin Tepkisi: Misliyle Karşılık Bulacak
- Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı
- Erdoğan, Beklediği Coşkuyu Göremeyince Bingöllüleri Uyardı: Olmadı
- Manisa Safran Çayı'na Yine Kimyasal Madde Atıldı
- Arda Turan Barcelona'ya Veda Etti
- Erdoğan'ın Gittiği Çorbacının Esenler'den Başlayan Serüveni İlham Veriyor
- 54 Afrika Ülkesinden ABD Başkanı Trump'a Tepki
- Irkçı Reklamı ile Büyük Tepki Çeken H&M'in Güney Afrika'daki Mağazalarının Altını Üstüne Getirdiler
- Şırnak'ta Hayatını Kaybeden 9 Iraklı Türkmen, Gözyaşları İçinde Ebediyete Uğurlandı
- Arda Turan İstanbul'a Ayak Bastı! Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı
- Zonguldak'ta Akademisyen, Üniversite Öğrencisine Kafa Attı
- İzmir'de Kaybolan Köpek Tellere Bağlı ve Yaralı Halde Bulundu
- Rus Ekibi Spartak Moskova Irkçı Paylaşımda Bulundu
- Türkiye'nin Gözü Önünde Büyüyen Arka Sokaklar'ın Metin'i Baba Oluyor
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ceketini Vatandaşa Hediye Etti
- CHP İstanbul İl Kongresinde Arbede Çıktı! İl Yöneticisi Kürsüden İndirildi
- Deniz Akkaya, Kızının Fotoğrafını Paylaştı: Gördüğüm En Sevgi Dolu Fotoğraf
- 3 Yıl Önce 'Türkiye'de Galatasaray'dan Başka Takımda Oynamam' Diyen Arda'nın Videosu Gündem Oldu
- Akaryakıt İstasyonundan Benzin Alan Araca Yıldırım Düştü
- 70 Yılda Liderleri İki Kez Bir Araya Gelen Kuzey Kore ve Güney Kore 15 Ocak'ta Görüşecek
- Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı
- Milan'ın Eski Başkanı Silvio Berlusconi'ye Soruşturma Açıldı