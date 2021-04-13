13 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

13 Nisan 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
18:55 GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü
21:00 Futbol Anadolu
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com