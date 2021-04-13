13 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Nisan 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beUnited
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
04:45 Fransa'dan Futbol
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
15:00 beIN Teknik
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 beUnited
19:00 Maç Saati
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:50 PSG - Bayern
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:00 PSG - Bayern
Kaynak: InterSinema.com