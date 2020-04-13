13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
13 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Bundesliga
01:00 Fransa - İzlanda
01:15 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 20 GOL
01:30 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - F
01:30 Almanya - Fransa
02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
03:00 Portekiz - Galler
03:10 Rusya 2018 FIFA Magazin
04:30 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
04:45 Spor Kitaplığı
04:50 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNAL KARŞ.' PORTEKİZ - FRANS
04:50 Portekiz - Fransa
05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
05:20 Real Madrid - Atletico Madrid
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:30 Arsenal Goller
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Spor ve Sağlık
08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Almanya - Fransa
11:45 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Hollanda - Danimarka
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Tottenham - M.United
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:30 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Premier Lig
15:50 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 İspanya - İsviçre
16:00 Almanya - Fransa
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 Bundesliga
18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:00 Spor Bülteni
20:30 Sporcu Vizesi
20:30 Süper Lig Özetler
20:45 Inter Goller
21:00 Portekiz - Fransa
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya - İngiltere
23:10 Lazio Goller
23:25 Milan Goller
23:30 Unutulmaz Maçlar
Kaynak: InterSinema.com