13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Bundesliga 01:00 Fransa - İzlanda 01:15 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 20 GOL 01:30 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - F 01:30 Almanya - Fransa 02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 03:00 Portekiz - Galler 03:10 Rusya 2018 FIFA Magazin 04:30 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri 04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 04:45 Spor Kitaplığı 04:50 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNAL KARŞ.' PORTEKİZ - FRANS 04:50 Portekiz - Fransa 05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 05:20 Real Madrid - Atletico Madrid 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hava Yarışları 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:30 Arsenal Goller 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 07:55 Spor ve Sağlık 08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Orhan Ayhan'la 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Unutulmaz Maçlar 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Almanya - Fransa 11:45 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri 12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Hollanda - Danimarka 12:55 Kamu Spotu: İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 Tottenham - M.United 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:30 Almanya Bundesliga Özetler 15:45 Premier Lig 15:50 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 İspanya - İsviçre 16:00 Almanya - Fransa 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Ana Haber 18:30 Bundesliga 18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:00 Spor Bülteni 20:30 Sporcu Vizesi 20:30 Süper Lig Özetler 20:45 Inter Goller 21:00 Portekiz - Fransa 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:30 Almanya Bundesliga Özetler 21:50 Kamu Spotu: Evde Spor 22:00 Spor Akşamı 23:00 Almanya - İngiltere 23:10 Lazio Goller 23:25 Milan Goller 23:30 Unutulmaz Maçlar Kaynak: InterSinema.com