13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Almanya, Trt, TV

13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

13 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

13.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:45
13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Bundesliga

01:00 Fransa - İzlanda

01:15 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 20 GOL

01:30 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - F

01:30 Almanya - Fransa

02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

03:00 Portekiz - Galler

03:10 Rusya 2018 FIFA Magazin

04:30 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri

04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

04:45 Spor Kitaplığı

04:50 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNAL KARŞ.' PORTEKİZ - FRANS

04:50 Portekiz - Fransa

05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

05:20 Real Madrid - Atletico Madrid

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hava Yarışları

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:30 Arsenal Goller

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

07:55 Spor ve Sağlık

08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Almanya - Fransa

11:45 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri

12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Hollanda - Danimarka

12:55 Kamu Spotu: İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 Tottenham - M.United

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:30 Almanya Bundesliga Özetler

15:45 Premier Lig

15:50 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 İspanya - İsviçre

16:00 Almanya - Fransa

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Ana Haber

18:30 Bundesliga

18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:00 Spor Bülteni

20:30 Sporcu Vizesi

20:30 Süper Lig Özetler

20:45 Inter Goller

21:00 Portekiz - Fransa

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:30 Almanya Bundesliga Özetler

21:50 Kamu Spotu: Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 Almanya - İngiltere

23:10 Lazio Goller

23:25 Milan Goller

23:30 Unutulmaz Maçlar

Kaynak: InterSinema.com

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