13 Nisan 2020 Eurosport Yayın Akışı 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… EUROSPORT YAYIN AKIŞI 01:00 Tenis 02:30 Tenis 04:00 Tenis 04:00 Kayakla Atlama 05:15 Kayakla Atlama 05:30 Tenis 06:30 Kayakla Atlama 07:00 Tenis 08:00 Tenis 08:00 Kayakla Atlama 09:30 Tenis 09:30 Motosiklet 10:30 Spor Otomobil 11:00 Tenis 11:30 Spor Otomobil 12:30 Snooker 12:30 Teqball 13:00 Snooker 15:00 Bisiklet 17:00 Bisiklet 18:00 Bisiklet 20:00 Tenis 21:00 Olimpiyat Oyunları 21:30 Tenis 22:00 Olimpiyat Oyunları 23:00 Olimpiyat Oyunları 23:30 Tenis Kaynak: InterSinema.com