Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlen 13. Moda Tasarım Yarışması'nı Cihad Sünbül kazandı.

EİB'ten yapılan açıklamada, yarışmanın nostalji ile bugünü buluşturan "NEWSTALGIA" düzenlendiği aktarıldı.

Kültürpark'ta gerçekleşen ve 10 tasarımcının katıldığı yarışmada Cihad Sünbül'ün birinci, Altan Toygar Rona'nın ikinci ve Fatma Süleymanoğlu'nun ise üçüncü olduğunu belirtildi.

Yarışma için İzmir'e gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, birlik tarafından hediye takdim edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükekşi, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ege Bölgesi'nin hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Sektörde tasarıma önem verilmesi gerektiğini aktaran Büyükekşi, "Türkiye'de 10 yıldır 23 farklı sektörde tasarım yarışmaları yapıyoruz. Katma değerli ihracatı arttırabilmek için ar-ge, tasarım, inovasyon çok önemli. Bundan sonra ürünlerimiz 'Designed and Made in Turkey' etiketiyle tüm dünyada boy gösterecek. Bu sayede hem tasarımcılar, hem üreticiler, hem de Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.