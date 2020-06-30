13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı - 13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı 13 milyon liranın bavullarla taşınma anı kamerada Üsküdar'da 7 yıllık arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı iddiasıyla yargılanan kadının parayı bankadan tahsil etme...

- 13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı

13 milyon liranın bavullarla taşınma anı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da 7 yıllık arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı iddiasıyla yargılanan kadının parayı bankadan tahsil etme görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, paraların bavullara yerleştirilmesi ve bankadan çıkarılması yer alıyor.

Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın'aait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal ve patronunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Murat Sayın'ın avukatları Feray Köksal ve Batuhan Oğuz katılırken, sanık Mehtap Baysal'ın avukatı Erkin Çınar da salonda hazır bulundu.

"Benim için bilet oynamasını istedim"

Tutuksuz sanık Mehtap Baysal duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiile bağlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Baysal, "8 Mart günü ben Murat Sayın'ı arayarak benim için bilet oynamasını istedim. Buluştuktan sonra bana biletleri verdi. Çekiliş saatinden sonra saat 22.00 gibi biletlere baktım. Biletleri kontrol ettiğimde Murat Bey yanımdaydı. Bu şans oyunlarını sürekli oynadığım için oturup heyecanla sonucu beklemedik. Ben biletin çıktığını kendisine söylemek zorunda değildim. Kendisine güvenmediğim için sakladım. Fatih Yolcu benim patronumdur. Ona biletin bana çıktığını söyledim. Patronuma güvendiğim için böyle davrandım. Para benim olduğu için parayı hangi hesaba yatıracağıma da ben karar veririm. Ben parayı nereye yatırdığımı ve nasıl harcadığımı açıklamak zorunda değilim. Ben Fatih Yolcu'nun hesabından EFT yapılarak ve elden olarak tüm paramı aldım. İkramiyenin tamamı 13 milyon 200 liradır. Fatih Yolcu'ya kesinlikle bu olayla ilgili hiç para vermedim" dedi.

"Büyük meblağ olduğu için avukatımla çektim"

Parayı çekerken yanında avukatı olduğunu söyleyen sanık Baysal, "Büyük bir meblağ çektiğim için hukuk bilen bir insanla çekmem normal. Avukatın yanında çalışan şoför Ö.K. paraları tahsil ederken bize yardımcı oldu. Ben aracı bankanın önüne getirirken avukatım valizlere yardım etti. Bu parayı aldım ancak nasıl harcadığım konusunda beyanda bulunmak istemiyorum" diye konuştu. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Paraların bavullarla taşınma anı kamerada

Öte yandan, ikramiyenin çekilme anına ilişkin görüntüler dava dosyasına girdi. Görüntülerde Mehtap Baysal'ın avukatıyla birlikte bankaya geldiği, paraların bavula yerleştirilerek bankadan çıkarıldığı yer alıyor.

Olayın Geçmişi

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze'de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile görüşen ve birlikte zaman geçiren Sayın, arkadaşıyla birlikte aldığı biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan biri kayboldu. Ardından Belçika'ya geri dönen Sayın, ikramiyenin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi. Türkiye'ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Sayın'ın arkadaşı Mehtap Baysal'ın "hırsızlık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı hesabına tahsil ettiği iddia edilen Fatih Yolcu'nun ise, "hırsızlığa yardım" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA